Опелка выиграл 100-й матч на уровне ATP и вернется в топ-200
Рейлли Опелка обыграл Джованни Мпетши Перрикара в полуфинале в Брисбене .
Матч продолжался 1 час 26 минут и закончился со счетом 6:3, 7:6(4).
27-летний американец выиграл 100-й матч на уровне ATP (у него 92 поражения). Опелка вышел в финал турнира ATP седьмой раз и первый с апреля 2022-го. Кроме того, для него это первый финал не в Северной Америке (пять в США, один в Канаде).
Опелка, который на этой неделе стоит в рейтинге 293-м, вернется в топ-200 впервые с апреля 2023-го. В живом рейтинге он занимает 171-ю строчку.
За титул Опелка поборется с Иржи Лехечкой, это будет их первая встреча.
Опубликовала: Любовь Энина
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