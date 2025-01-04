Опелка выиграл 100-й матч на уровне ATP и вернется в топ-200

Рейлли Опелка обыграл Джованни Мпетши Перрикара в полуфинале в Брисбене .

Матч продолжался 1 час 26 минут и закончился со счетом 6:3, 7:6(4).

27-летний американец выиграл 100-й матч на уровне ATP (у него 92 поражения). Опелка вышел в финал турнира ATP седьмой раз и первый с апреля 2022-го. Кроме того, для него это первый финал не в Северной Америке (пять в США, один в Канаде).

Опелка, который на этой неделе стоит в рейтинге 293-м, вернется в топ-200 впервые с апреля 2023-го. В живом рейтинге он занимает 171-ю строчку.

За титул Опелка поборется с Иржи Лехечкой , это будет их первая встреча.