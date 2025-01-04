16-летний сын Хьюитта выложил фото с Синнером. Кириос отреагировал: «Я думал, мы друзья 💔»

16-летний Круз Хьюитт потренировался с Янником Синнером на Арене Рода Лэйвера.

Сын Ллейтона Хьюитта, получивший wild card в квалификацию Australian Open, выложил фото с совместной тренировки сейчас и несколько лет назад.

В комментарии пришел Ник Кириос , регулярно критикующий Синнера из-за допингового дела: «Запрещенный пост 💉. Я думал, мы друзья 💔💔💔💔💔💔💔💔💔. Люблю тебя, Круз, но это безумие 😢».