Гауфф о Коллинс в ложе сборной США: «Я удивлена, что она сегодня еще не тверкала. Пришлось попросить ее этого не делать»
Коко Гауфф рассказала об атмосфере в команде США на United Cup.
– У вас в команде хорошая атмосфера. Даниэль Коллинc, судя по всему, снимает видео для влога. Вы давали ей советы? Вы поддерживаете в команде молодой дух?
– Вообще-то Даниэль довольно молодая (Коллинс смеется). Я удивлена, что она сегодня еще не тверкала. Пришлось попросить ее этого не делать. У нас в команде отличная атмосфера, мы ходили на квесты. Мы пока не сняли командный тикток, но, наверное, сегодня или завтра снимем.
Позже WTA и United Cup выложили короткий влог, который сняла Коллинс. В нем она все же сделала движения из тверка.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем