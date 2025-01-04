Гауфф о Коллинс в ложе сборной США: «Я удивлена, что она сегодня еще не тверкала. Пришлось попросить ее этого не делать»

Коко Гауфф рассказала об атмосфере в команде США на United Cup.

– У вас в команде хорошая атмосфера. Даниэль Коллинc, судя по всему, снимает видео для влога. Вы давали ей советы? Вы поддерживаете в команде молодой дух?

– Вообще-то Даниэль довольно молодая (Коллинс смеется) . Я удивлена, что она сегодня еще не тверкала. Пришлось попросить ее этого не делать. У нас в команде отличная атмосфера, мы ходили на квесты. Мы пока не сняли командный тикток, но, наверное, сегодня или завтра снимем.

Позже WTA и United Cup выложили короткий влог , который сняла Коллинс. В нем она все же сделала движения из тверка.