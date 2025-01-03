Имер, пропустивший полтора года из-за дисквалификации, вернется в тур после Australian Open

Стало известно, когда после дисквалификации в тур вернется Микаэль Имер.

В июле 2023-го его отстранили на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил – он пропустил три теста за год во внесоревновательный период. Затем швед объявил, что уйдет из тенниса, но вскоре передумал.

Дисквалификация теннисиста истечет 17 января 2025 года. Как сообщает Expressen, Имер может помочь сборной Швеции в квалификации Кубка Дэвиса против Австралии. Матч сборных пройдет 31 января и 1 февраля в Стокгольме.