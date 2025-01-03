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«Абсолютно заслуженно». Джокович поздравил Опелку с выходом в полуфинал в Брисбене

Новак Джокович отреагировал на поражение от Рейлли Опелки в 1/4 в Брисбене.

Он уступил 291-й ракетке мира со счетом 6:7(6), 3:6.

«Потрясающий теннис, Рейлли. Абсолютно заслуженно. Удачи🍀», – написал серб в сторис инстаграма.

Джокович проиграл гиганту в розовых кроссовках – 100-го титула пока не будет

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Джоковича
logoНовак Джокович
logoBrisbane International
logoРейлли Опелка
logoATP
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