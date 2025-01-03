Опелка о победе над Джоковичем: «Тяжело быть на его месте, потому что в матчах с ним все готовы идти ва-банк»

Рейлли Опелка прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в Брисбене.

Он обыграл серба 7:6(6), 6:3 и впервые с июля вышел в полуфинал.

«Тяжело находиться на месте Новака – он может сколько угодно готовиться к матчу, но нужно понимать, что нам против него терять нечего, он величайший игрок в истории. Так что ты с ним играешь свободнее, больше рискуешь. Потому что, если играть на обычном уровне или даже чуть выше обычного уровня, он победит.

Тяжело быть на его месте, потому что в матчах с ним все готовы идти ва-банк. В такие дни, когда у меня все получается, все может пойти в мою пользу», – сказал Опелка в интервью на корте.

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