Опелка обыграл Джоковича и впервые с февраля 2022-го вышел в полуфинал на харде

Рейлли Опелка обыграл Новака Джоковича в четвертьфинале в Брисбене – 7:6(6), 6:3.

Американец впервые с июля вышел в полуфинал ATP. На харде он не доходил до этой стадии с февраля 2022-го.

За счет этого результата Опелка поднимется с 293-й на 207-ю строчку рейтинга ATP.

В полуфинале он сыграет с Джованни Мпетши Перрикаром.