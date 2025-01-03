Опелка обыграл Джоковича и впервые с февраля 2022-го вышел в полуфинал на харде
Рейлли Опелка обыграл Новака Джоковича в четвертьфинале в Брисбене – 7:6(6), 6:3.
Американец впервые с июля вышел в полуфинал ATP. На харде он не доходил до этой стадии с февраля 2022-го.
За счет этого результата Опелка поднимется с 293-й на 207-ю строчку рейтинга ATP.
В полуфинале он сыграет с Джованни Мпетши Перрикаром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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