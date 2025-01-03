Мпетши Перрикар о возможной встрече с Джоковичем: «Думаю, это самый сложный матч из всех возможных»

Джованни Мпетши Перрикар рад, что может сыграть с Новаком Джоковичем в Брисбене.

Он поборется с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов», если тот пройдет Рейлли Опелку.

«Думаю, это самый сложный матч из всех возможных. Я рад, что могу с ним сыграть. Он невероятный игрок, столького добился. В детстве Новак всегда меня вдохновлял. Он не был моим любимым игроком, но всегда вдохновлял своей карьерой. Если он победит, я буду очень рад с ним сыграть».