Мпетши Перрикар о возможной встрече с Джоковичем: «Думаю, это самый сложный матч из всех возможных»
Джованни Мпетши Перрикар рад, что может сыграть с Новаком Джоковичем в Брисбене.
Он поборется с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов», если тот пройдет Рейлли Опелку.
«Думаю, это самый сложный матч из всех возможных. Я рад, что могу с ним сыграть. Он невероятный игрок, столького добился. В детстве Новак всегда меня вдохновлял. Он не был моим любимым игроком, но всегда вдохновлял своей карьерой. Если он победит, я буду очень рад с ним сыграть».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем