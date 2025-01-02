Джокович о том, что мотивирует его продолжать карьеру: «Я никогда не выигрывал турнир в Брисбене»

Новак Джокович прокомментировал победу над Гаэлем Монфисом в Брисбене.

– Вы с Гаэлем долгое время остаетесь выдающимися бойцами. Сегодня вы провели хороший матч, что вы чувствуете после его завершения?

– «Вы двое долгое время остаетесь выдающимися бойцами» – иными словами, мы два ветерана этого спорта (смеется) . Мы играем уже много лет, я знаю Гаэля с тех пор, как мне было 15, а ему – 16.

Мы провели немало матчей на юниорском и профессиональном уровне. У меня хорошая личка против него, но но у нас было несколько невероятных сражений на разных покрытиях. Он один из самых атлетичных игроков в нашем спорте, если не самый. Невероятная ловкость, гибкость, скорость. Его матчи так приятно, так интересно смотреть. Он прекрасный харизматичный человек и привлекает множество болельщиков на стадионы по всему миру. Я его очень уважаю и надеюсь, что мы сможем сыграть еще несколько раз, прежде чем оба уйдем на пенсию.

– Новак, вы добились всего. 24 «Шлема», золотая медаль в Париже в прошлом году. Что вас мотивирует? Что вдохновляет вас продолжать делать то, что вы делаете? Потому что уровень вашей самоотдачи просто феноменален.

– Я никогда не выигрывал турнир в Брисбене (трибуны аплодируют) .

– Хороший ответ.

– Это правда. Надеюсь, настал тот самый год. Ради этого я здесь. Я играл здесь всего пару раз: на этом турнире – в далеком 2009-м и еще с командой Сербии на ATP Cup четыре или пять лет назад. Так что я не так часто здесь играл, но каждый раз – на стадионе, заполненном увлеченными поклонниками тенниса. И я хочу поблагодарить всех вас за огромную поддержку и за то, что пришли сегодня. Всю неделю вы великолепны.

– Ваш следующий соперник – обладатель мощной подачи Рейлли Опелка. Вы еще не играли друг с другом, так что это новый вызов.

– На турнире есть несколько игроков с мощной подачей. [Джованни Мпетши] Перрикар и Опелка – очень высокие парни. Они могли бы стать классными баскетболистами, если бы выбрали этот спорт. У них невероятная сила и мощь.

Опелка пару лет был травмирован, у него был тяжелый период. Он отличный парень, мы очень хорошо ладим вне корта. Мы еще не играли друг с другом, так что это будет первая встреча. Боюсь, придется отойти на несколько шагов назад, чтобы принять первую подачу. Но да, следующий матч будет полностью отличаться от того, что был сегодня. Я сделаю все возможное, чтобы подготовиться и, надеюсь, победить, – сказал Джокович в интервью на корте.