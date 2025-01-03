Карен Хачанов: «По уровню я должен быть в топ-10. Больше вопрос стабильности»

19-я ракетка мира Хачанов считает, что его уровень позволяет быть в топ-10.

«Я уже был в десятке, и в том году вернулся – на короткий промежуток времени, к сожалению, потому что травма меня подкосила. Но значит, что уровень и возможности для этого есть. Больше вопрос стабильности. То, что мой уровень – быть там, это факт. Но на какой период времени – над этим надо работать. Чтобы оставаться в топе как можно дольше».