Хачанов проиграл Нисикори – он вел сет и брейк

Карен Хачанов проиграл Кеи Нисикори во втором круге в Гонконге.

Россиянин вел 6:4, 2:1 с брейком, но в итоге уступил – 6:4, 3:6, 5:7.

Теперь японец вернется в топ-100 впервые с июня 2022-го.