Хачанов проиграл Нисикори – он вел сет и брейк
Карен Хачанов проиграл Кеи Нисикори во втором круге в Гонконге.
Россиянин вел 6:4, 2:1 с брейком, но в итоге уступил – 6:4, 3:6, 5:7.
Теперь японец вернется в топ-100 впервые с июня 2022-го.
Опубликовано: Алёна Майорова
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