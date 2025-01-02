Соболенко о победе над Путинцевой: «Она пригласила меня на день рождения, а после матча сказала: «Можешь не приходить»

Арина Соболенко с юмором рассказала о Юлией Путинцевой.

В третьем круге в Брисбене она обыграла казахстанку 7:6(2), 6:4.

«Тяжело играть против подруги, но каждая хочет выиграть матч. На корте мы соперницы, а вне корта – подруги.

Она пригласила меня на день рождения в следующую пятницу, а после матча сказала: «Можешь не приходить». Но я ответила: «Я обязательно подарю хороший подарок, чтобы ты на меня не обижалась» (улыбается) .