Соболенко о победе над Путинцевой: «Она пригласила меня на день рождения, а после матча сказала: «Можешь не приходить»
Арина Соболенко с юмором рассказала о Юлией Путинцевой.
В третьем круге в Брисбене она обыграла казахстанку 7:6(2), 6:4.
«Тяжело играть против подруги, но каждая хочет выиграть матч. На корте мы соперницы, а вне корта – подруги.
Она пригласила меня на день рождения в следующую пятницу, а после матча сказала: «Можешь не приходить». Но я ответила: «Я обязательно подарю хороший подарок, чтобы ты на меня не обижалась» (улыбается).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: brisbaneinternational.com.au
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