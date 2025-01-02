Наоми Осака: «Я не самый талантливый игрок, но работаю как никто, и это придает мне уверенности»

Наоми Осака считает, что смена настроя поможет ей провести более успешный сезон.

«Я думала об этом еще в прошлом году, но я не очень-то склонна к противостояниям. Но когда ты на корте, ты будто участвуешь в боксерском поединке.

Нужно, чтобы твоя воля к победе была сильнее, чем у другого человека, и мне кажется, что я наконец снова ее обрела. Я очень рада.

Я говорю это уже много лет: я не самый талантливый игрок, но работаю как никто, и это придает мне уверенности. Но когда ты соперничаешь с другим человеком, все зависит от того, кто больше хочет победить.

В прошлом году мне было очень сложно так себя настроить, и это было заметно во многих моих матчах. Мне кажется, весь год у меня был нужный уровень тенниса – проблема была в настрое. А здесь и сейчас я готова биться».