Наоми Осака: «Я не считаю себя знаменитостью – у меня есть друзья по всему миру, которые меня знают»
Наоми Осака не считает себя знаменитостью.
– Как вы относитесь к статусу знаменитости? Вы большая знаменитость...
– Знаете, что забавно? Я не считаю себя знаменитостью. Мне кажется, что знаменитость – это человек, который не может спокойно выйти из дома... Его повсюду преследуют папарацци. Я из тех, кто просто выходит на улицу, мне нравится гулять и что-нибудь смотреть.
Я не считаю себя знаменитостью – я считаю так: у меня есть друзья по всему миру, которые меня знают. Я могу быть не знакома с ними лично, но я подарила им воспоминания и надеюсь, мы сможем пообщаться.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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