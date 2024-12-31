Наоми Осака: «Я не считаю себя знаменитостью – у меня есть друзья по всему миру, которые меня знают»

Наоми Осака не считает себя знаменитостью.

– Как вы относитесь к статусу знаменитости? Вы большая знаменитость...

– Знаете, что забавно? Я не считаю себя знаменитостью. Мне кажется, что знаменитость – это человек, который не может спокойно выйти из дома... Его повсюду преследуют папарацци. Я из тех, кто просто выходит на улицу, мне нравится гулять и что-нибудь смотреть.

Я не считаю себя знаменитостью – я считаю так: у меня есть друзья по всему миру, которые меня знают. Я могу быть не знакома с ними лично, но я подарила им воспоминания и надеюсь, мы сможем пообщаться.