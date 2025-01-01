Нисикори в матче с Хачановым проиграл очко, выронив ракетку после подачи

Кеи Нисикори проиграл очко из-за того, что выронил ракетку после подачи.

Во втором круге в Гонконге в матче против Карена Хачанова при счете 4:4, 40:40 ракетка выскользнула из рук японца сразу после подачи. Он проиграл очко.

Тот брейк-поинт Нисикори отыграл, но гейм в итоге отдал и уступил сет 4:6.