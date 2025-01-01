Джокович и Кириос проиграли во втором круге в Брисбене, ведя на решающем тай-брейке
Новак Джокович и Ник Кириос не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Брисбене.
Они проиграли первым сеяным Николе Мектичу и Майклу Венусу со счетом 2:6, 6:2, 8:10. Джокович и Кириос вели 8:6 на решающем тай-брейке.
Опубликовано: Алёна Майорова
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