Кириос о состоянии запястья: «Сейчас оно болит. Но мы знали, что так будет»

Ник Кириос рассказал о состоянии запястья после двух матчей в Брисбене.

Он вышел в четвертьфинал в паре с Новаком Джоковичем, а в одиночке проиграл Джованни Мпетши Перрикару на трех тай-брейках.

– Вы сказали, что ваше запястье пульсировало после сегодняшнего матча. Оно болело со вчерашнего дня?

– Да.

– Или сегодня все по-другому из-за темпа?

– Нет, вчерашний матч определенно повлиял. После пары я чувствовал, что меня будто переехал автобус. Я провел полтора часа на столе физиотерапевта перед сном.

Но мы знали, что так будет. Хоть это и пара, невозможно передать все давление матча, эти нервы. Ты возвращаешься играть с профессионалами. И эти парники мощно подавали. У них работали все рефлексы, выходы к сетке.

Для моего запястья сейчас все в новинку. Сегодня было еще одно испытание. За неделю я прошел путь от тренировок с людьми без рейтинга в Канберре до матча с лучшим подающим в мире. Так что не было никакой постепенности.

Может быть, я сыграю несколько розыгрышей с Ринки Хиджикатой, чтобы почувствовать игру. А Мпетши Перрикар едва ли не лучший подающий в туре. Давайте посмотрим, что будет с запястьем.

Честно говоря, думаю, что завтра ему будет тяжело. Сейчас оно болит. Мы этого ожидали. Я собираюсь все делать правильно, но пару я точно сыграю.