Кириос провел и проиграл на трех тай-брейках первый одиночный матч за полтора года
Ник Кириос уступил Джованни Мпетши Перрикару в первом круге турнира в Брисбене.
Матч продолжался 2 часа 27 минут. Австралиец проиграл 6:7(2), 7:6(4), 6:7(3).
Кириос проводил первый одиночный матч с июня 2023-го. Он пропустил полтора года из-за травм колена и запястья.
По ходу игры он испытывал проблемы с правым запястьем, на котором в сентябре 2023-го перенес операцию.
Завтра Кириос и Новак Джокович сыграют пару против Николы Мектича и Майкла Венуса.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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