Кириос провел и проиграл на трех тай-брейках первый одиночный матч за полтора года

Ник Кириос уступил Джованни Мпетши Перрикару в первом круге турнира в Брисбене.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Австралиец проиграл 6:7(2), 7:6(4), 6:7(3).

Кириос проводил первый одиночный матч с июня 2023-го. Он пропустил полтора года из-за травм колена и запястья.

По ходу игры он испытывал проблемы с правым запястьем, на котором в сентябре 2023-го перенес операцию.

Завтра Кириос и Новак Джокович сыграют пару против Николы Мектича и Майкла Венуса.