United Cup. 1/4 финала. Казахстан сыграет с Германией, Китай – с США
В Австралии стартует плей-офф United Cup.
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
United Cup
Сидней, Перт, Австралия
27 декабря 2024 – 5 января 2025
Призовой фонд – 11 170 000 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Казахстан – Германия
Елена Рыбакина (Казахстан) – Лаура Зигемунд (Германия)
Александр Шевченко (Казахстан) – Александр Зверев (Германия)
Елена Рыбакина / Александр Шевченко (Казахстан) – Лаура Зигемунд / Александр Зверев (Германия)
США – Китай
Коко Гауфф (США) – Синью Гао (Китай)
Тэйлор Фриц (США) – Чжичжэнь Чжан (Китай)
Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Чжан Шуай / Фацзин Сунь (Китай)
Опубликовал: Кирилл Куценко
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