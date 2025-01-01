United Cup. 1/4 финала. Казахстан сыграет с Германией, Китай – с США

В Австралии стартует плей-офф United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

27 декабря 2024 – 5 января 2025

Призовой фонд – 11 170 000 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Казахстан – Германия

Елена Рыбакина (Казахстан) – Лаура Зигемунд (Германия)

Александр Шевченко (Казахстан) – Александр Зверев (Германия)

Елена Рыбакина / Александр Шевченко (Казахстан) – Лаура Зигемунд / Александр Зверев (Германия)

США – Китай

Коко Гауфф (США) – Синью Гао (Китай)

Тэйлор Фриц (США) – Чжичжэнь Чжан (Китай)

Коко Гауфф / Тэйлор Фриц (США) – Чжан Шуай / Фацзин Сунь (Китай)