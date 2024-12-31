Арина Соболенко: «У меня всегда будет мотивация. Победы вызывают зависимость»

Арина Соболенко не чувствует давления на первой строчке рейтинга.

Она впервые начала сезон в качестве №1.

«Я уже прошла этап, на котором чувствовала давление. Когда ты в топ-5, ты постоянно чувствуешь его из-за рейтинговых очков и необходимости защищать титулы. Поэтому я предпочитаю сосредоточиться на себе.

Я уже усвоила: если я смогу сосредоточиться на себе, показывать лучшую игру – или даже не лучшую – и бороться за каждое очко, то, что бы ни случилось, я способна на многое. Поэтому я предпочитаю сосредоточиться на себе, на том, чтобы быть здоровой и готовой на все 100%.

У меня всегда будет мотивация. Все равно нужно побеждать. Все равно нужно бороться. Нужно биться и каждый день доказывать, что ты занимаешь свое место не зря и его заслуживаешь.

Так что я всегда голодна до побед и титулов. Победы вызывают зависимость».