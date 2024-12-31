Брисбен (WTA). 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Блинковой, Калинская – с Крюгер, Шнайдер – с Калининой, Потапова встретится с Ястремской

Мирра Андреева сыграет с Анной Блинковой во втором круге в Брисбене.

Диана Шнайдер встретится с Ангелиной Калининой, Анастасия Потапова – с Даяной Ястремской, Анна Калинская – с Эшлин Крюгер. Сетка турнира здесь . Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 29 декабря 2024 – 5 января 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 520 600 долларов Открытые корты, хард Второй круг