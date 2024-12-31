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  • Брисбен (WTA). 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Блинковой, Калинская – с Крюгер, Шнайдер – с Калининой, Потапова встретится с Ястремской
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Брисбен (WTA). 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Блинковой, Калинская – с Крюгер, Шнайдер – с Калининой, Потапова встретится с Ястремской

Мирра Андреева сыграет с Анной Блинковой во втором круге в Брисбене.

Диана Шнайдер встретится с Ангелиной Калининой, Анастасия Потапова – с Даяной Ястремской, Анна Калинская – с Эшлин Крюгер.

Сетка турнира здесь.

Brisbane International presented by Evie

Брисбен, Австралия

29 декабря 2024 – 5 января 2025

WTA 500

Призовой фонд – 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoBrisbane International
результаты
logoWTA
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