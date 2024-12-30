«Исследуем Гонконг». Хачанов опубликовал фото с Рублевым

Карен Хачанов выложил совместное фото с Андреем Рублевым из Гонконга.

Россияне на этой неделе сыграют на местном турнире ATP 250. Рублев – действующий чемпион соревнований.

«Исследуем Гонконг 🇭🇰», – подписал фото Хачанов.

Сегодня Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал парного турнира. В первом матче они обыграли Джи Сон Нама и Колмена Вонга – 6:1, 6:4.

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