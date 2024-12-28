Гонконг (ATP). Рублев начнет матчем против Сафиуллина или Марожана, Хачанов – против Шаповалова или Нисикори
Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Гонконге, который начнется 30 декабря.
Действующий чемпион Андрей Рублев (1) во втором круге встретится с победителем матча между Романом Сафиуллиным и Фабианом Марожаном. Карен Хачанов (3) начнет матчем против Дениса Шаповалова или Кеи Нисикори (WC).
Второй сеяный Лоренцо Музетти сыграет с Роберто Карбаллеса Баэной или квалифаером, четвертый сеяный Артур Фис – с Зизу Бергсом (WC) или квалифаером.
Целиком сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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