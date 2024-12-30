Синнер проводит 30-ю неделю на первой строчке рейтинга
Янник Синнер сегодня начал 30-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Это 17-й результат в истории. На 16-й строчке Карлос Алькарас, который был первым на протяжении 36 недель.
Напомним, Синнер возглавил рейтинг 10 июня и с тех пор остается лидером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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