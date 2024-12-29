Анна Калинская: «Очень позитивно оцениваю прошедший год, но вижу, как много еще могу сделать»
Анна Калинская поделилась настроем перед стартом сезона.
Во втором круге в Брисбене она сыграет с Эшлин Крюгер.
«Если не ошибаюсь, в прошлом году я играла здесь квалификацию (в Брисбене она попала в основную сетку напрямую, а в Аделаиде прошла квалификацию – Спортс’’). А теперь я сеяная, и мне не нужно играть первый круг. Я очень рада, горжусь собой, хочу работать дальше. И я вижу, как много еще могу сделать. Я очень хочу прибавлять и играть как можно больше матчей. И я очень позитивно оцениваю прошедший год. Я довольна тем, где я сейчас».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @WTArussians
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем