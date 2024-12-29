Анна Калинская: «Очень позитивно оцениваю прошедший год, но вижу, как много еще могу сделать»

Анна Калинская поделилась настроем перед стартом сезона.

Во втором круге в Брисбене она сыграет с Эшлин Крюгер.

«Если не ошибаюсь, в прошлом году я играла здесь квалификацию (в Брисбене она попала в основную сетку напрямую, а в Аделаиде прошла квалификацию – Спортс’’). А теперь я сеяная, и мне не нужно играть первый круг. Я очень рада, горжусь собой, хочу работать дальше. И я вижу, как много еще могу сделать. Я очень хочу прибавлять и играть как можно больше матчей. И я очень позитивно оцениваю прошедший год. Я довольна тем, где я сейчас».