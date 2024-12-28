Брисбен (WTA) 1-й круг. Блинкова сыграет с Бейлек, Бузкова – с Гибсон, Аванесян – со Шрамковой
Анна Блинкова встретится с Сарой Бейлек в первом круге турнира в Брисбене.
Сетка турнира здесь.
Brisbane International presented by Evie
Брисбен, Австралия
29 декабря 2024 – 5 января 2025
WTA 500
Призовой фонд – $1 520 600
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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