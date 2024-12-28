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Брисбен (WTA) 1-й круг. Блинкова сыграет с Бейлек, Бузкова – с Гибсон, Аванесян – со Шрамковой

Анна Блинкова встретится с Сарой Бейлек в первом круге турнира в Брисбене.

Сетка турнира здесь.

Brisbane International presented by Evie

Брисбен, Австралия

29 декабря 2024 – 5 января 2025

WTA 500

Призовой фонд – $1 520 600

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
logoBrisbane International
результаты
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