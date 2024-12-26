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Соболенко о том, что хочет улучшить: «Таких моментов много – даже подача не так хороша, как хотелось бы»

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, над чем будет работать в игре.

«Очень много вещей, которые надо улучшить. Наверное, я не так хорошо играю у сетки в одиночке. Сильно надо прибавить в тонких ударах, где надо чувствовать мяч. Не знаю, таких моментов много – даже подача не так хороша, как хотелось бы, так что всегда есть над чем работать.

Думаю, главное – не концентрироваться на результатах. Лучше на себе или на прогрессе в игре – стараться показать максимум каждый раз, когда выходишь [на корт], вот и все. Контролируй, что можешь контролировать, и прилагай максимум усилий – и в конце турнира увидишь, что случится».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
logoАрина Соболенко
logoWTA
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