Арина Соболенко: «Когда мне нужен дополнительный стимул, я вспоминаю, с чего начинала и как сильно хотела оказаться там, где я сейчас»

Арину Соболенко попросили оценить ее шансы остаться первой ракеткой мира.

Сейчас белоруска опережает Игу Швентек на 1121 очко.

«Нельзя быть в этом уверенной. Это вопрос психологии. Конечно, я бы хотела занимать эту строчку как можно дольше, и я много для этого работаю, так что посмотрим, как сложится следующий сезон».

Кроме того, Соболенко может первой с 1999-го выиграть три женских Australian Open подряд. 26 лет назад это сделала Мартина Хингис .

«Для меня это было бы очень важно. Мне кажется, главное – сосредоточиться на себе и выкладываться по максимуму каждый раз, когда играешь, будь то Австралия или любая другая страна. Нужно просто каждый раз выкладываться по максимуму и надеяться на лучшее.

Иногда, когда мне нужен дополнительный стимул, хотя это бывает нечасто, я вспоминаю, с чего начинала и как сильно хотела оказаться там, где я сейчас, и понимаю, что прошла просто сумасшедший путь, и именно это помогает мне не терять мотивацию и оставаться голодной до побед».

Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года