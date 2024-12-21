Арина Соболенко: «Когда мне нужен дополнительный стимул, я вспоминаю, с чего начинала и как сильно хотела оказаться там, где я сейчас»
Сейчас белоруска опережает Игу Швентек на 1121 очко.
«Нельзя быть в этом уверенной. Это вопрос психологии. Конечно, я бы хотела занимать эту строчку как можно дольше, и я много для этого работаю, так что посмотрим, как сложится следующий сезон».
Кроме того, Соболенко может первой с 1999-го выиграть три женских Australian Open подряд. 26 лет назад это сделала Мартина Хингис.
«Для меня это было бы очень важно. Мне кажется, главное – сосредоточиться на себе и выкладываться по максимуму каждый раз, когда играешь, будь то Австралия или любая другая страна. Нужно просто каждый раз выкладываться по максимуму и надеяться на лучшее.
Иногда, когда мне нужен дополнительный стимул, хотя это бывает нечасто, я вспоминаю, с чего начинала и как сильно хотела оказаться там, где я сейчас, и понимаю, что прошла просто сумасшедший путь, и именно это помогает мне не терять мотивацию и оставаться голодной до побед».
Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года
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