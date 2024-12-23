Де Минаур сделал предложение Болтер

Алекс де Минаур сделал предложение своей девушке Кэти Болтер.

«Мы хранили маленький секрет... 🤭», – подписала фото британка.

Де Минаур и Болтер встречаются с 2020 года. В этом сезоне они дважды выиграли титулы в один день.

Фото: инстаграм Болтер

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