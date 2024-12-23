Фото
0

Де Минаур сделал предложение Болтер

Алекс де Минаур сделал предложение своей девушке Кэти Болтер.

«Мы хранили маленький секрет... 🤭», – подписала фото британка.

Де Минаур и Болтер встречаются с 2020 года. В этом сезоне они дважды выиграли титулы в один день.

Фото: инстаграм Болтер

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Болтер
logoКэти Болтер
logoАлекс де Минаур
соцсети
logoWTA
светская хроника
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Болтер о советах де Минаура: «Он уже проделал тот путь, которым сейчас иду я. Беру его слова на вооружение и периодически прислушиваюсь»
4 декабря, 18:23
Монфис о теннисных парах: «Возможно, нам всем нужно сыграть какой-нибудь выставочный турнир, было бы весело»
19 марта, 20:12
Де Минаур об отношениях с Болтер: «Она учит меня не позволять результатам управлять моей жизнью»
51 февраля, 10:23
Рекомендуем
Главные новости
Алькарас сыграет на турнире в Дохе
36 минут назад
Двукратного чемпиона «Больших шлемов» в паре Перселла временно отстранили за употребление допинга
3сегодня, 07:20
Вратарь «Краснодара» Агкацев сфотографировался с Синнером в Дубае
19сегодня, 06:40Фото
Алькарас пришел на матч «Реала Мадрида» и «Севильи» – сфотографировался с Мбаппе и получил футболку «Реала»
4вчера, 21:01Фото
Фонсека о том, что Надаль был на матчах молодежного итогового: «Для нас, молодых игроков, очень значимо, что легенды смотрят на нашу игру на больших стадионах»
1вчера, 19:39
18-летний Фонсека заработал за победу на молодежном итоговом $526 480 – больше, чем за всю карьеру
2вчера, 18:41
Фонсека стал самым молодым победителем молодежного итогового после Синнера 
3вчера, 18:39
Молодежный итоговый турнир ATP. Финал. Фонсека победил Тьена
5вчера, 18:38
Надаль пришел на финал молодежного итогового
вчера, 17:30Фото
Рублев после победы на командном выставочном турнире: «Честно говоря, я играю не ради таких моментов, а чтобы выступать на основных турнирах на высшем уровне»
1вчера, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем