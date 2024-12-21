Кириос – Рууду, с которым несколько лет конфликтовал: «Забавно, как все поворачивается на 360 градусов. Играть с тобой в паре – одно удовольствие»

Нику Кириосу понравилось играть в паре с Каспером Руудом.

Сегодня австралиец и норвежец обыграли на выставочном турнире в Абу-Даби Джордана Томпсона и Самита Нагала – 6:4.

Кириос и Рууд несколько лет были в плохих отношениях. Конфликт начался с того, что в 2019-м Кириоса сняли с их матча в Риме после того, как он кинул стул на корт. Рууд в интервью назвал его идиотом, а Кириос говорил, что он скучный.

В 2022-м Рууд рассказал , что они помирились и все забыто.

«Забавно, как все поворачивается на 360 градусов 🤷🏽‍♂️. (Вероятно, Кириос имел в виду 180 градусов – Спортс’’). Как назовем наш дуэт? 😤 Играть с тобой в паре – одно удовольствие 🙏🏽🗣️», – написал Кириос.