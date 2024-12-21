Кириос – Рууду, с которым несколько лет конфликтовал: «Забавно, как все поворачивается на 360 градусов. Играть с тобой в паре – одно удовольствие»
Нику Кириосу понравилось играть в паре с Каспером Руудом.
Сегодня австралиец и норвежец обыграли на выставочном турнире в Абу-Даби Джордана Томпсона и Самита Нагала – 6:4.
Кириос и Рууд несколько лет были в плохих отношениях. Конфликт начался с того, что в 2019-м Кириоса сняли с их матча в Риме после того, как он кинул стул на корт. Рууд в интервью назвал его идиотом, а Кириос говорил, что он скучный.
В 2022-м Рууд рассказал, что они помирились и все забыто.
«Забавно, как все поворачивается на 360 градусов 🤷🏽♂️. (Вероятно, Кириос имел в виду 180 градусов – Спортс’’). Как назовем наш дуэт? 😤 Играть с тобой в паре – одно удовольствие 🙏🏽🗣️», – написал Кириос.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Кириоса
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