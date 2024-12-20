Джокович о студенческих протестах в Сербии: «Как человек, глубоко верящий в силу молодежи, считаю, что ее голоса должны быть услышаны»

Новак Джокович опубликовал пост на социально-политическую тему.

«Как человек, глубоко верящий в силу молодежи и ее стремление к лучшему будущему, я считаю, что ее голоса должны быть услышаны.

Сербия обладает огромным потенциалом, а образованная молодежь – ее главная сила.

Нам всем необходимы понимание и уважение. С вами, Новак», – твитнул 24-кратный чемпион «Больших шлемов».

Вероятно, высказывание Джоковича связано с акциями протестов студентов белградских ВУЗов. Они требуют привлечения к ответственности виновных в смертельном обрушении крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября, когда погибли 15 человек.