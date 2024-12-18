Netflix выпустит документальный сериал о Надале
Netflix и Skydance Sports выпустят документальный сериал о Рафаэле Надале.
Проект расскажет о карьере 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» и его жизни вне корта.
В сериале будут показаны ранее не публиковавшиеся кадры из личного архива Надаля, материалы, снятые во время его возвращения в тур в 2024-м, а также интервью с испанцем, его семьей и командой.
Режиссером выступит номинант на «Оскар» и лауреат «Эмми» Зак Хайнзерлинг («Украденная молодость», «Милашка и боксер», «Маккартни 3,2,1»).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Netflix
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