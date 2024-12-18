Netflix выпустит документальный сериал о Надале

Netflix и Skydance Sports выпустят документальный сериал о Рафаэле Надале.

Проект расскажет о карьере 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» и его жизни вне корта.

В сериале будут показаны ранее не публиковавшиеся кадры из личного архива Надаля, материалы, снятые во время его возвращения в тур в 2024-м, а также интервью с испанцем, его семьей и командой.

Режиссером выступит номинант на «Оскар» и лауреат «Эмми» Зак Хайнзерлинг («Украденная молодость», «Милашка и боксер», «Маккартни 3,2,1»).