Развалилась главная пара нашего тенниса. Потапова и Шевченко были в браке меньше года, вместе – меньше двух
35-я ракетка мира Анастасия Потапова из отпуска в Дубае подтвердила домыслы, возникшие еще в начале осени: они с Александром Шевченко, №64 ATP, больше не муж и жена.
«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви!»
Впервые предположения о разрыве возникли, когда в сентябре теннисисты отписались друг от друга в инстаграме, и Потапова удалила из профиля фамилию Шевченко.
Шевченко, на этой неделе игравший в Меце, заявлений не делал.
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Теннисисты, которым сейчас по 23, стали парой когда-то в конце 2022-го, хотя знакомы с детства, но до этого не общались. Вскоре Потапова рассказывала на ютуб-канале Дарьи Касаткиной:
«Я ответила ему на историю – он выложил из мартини-бара на Тенерифе. А я очень люблю мартини. Я ему ответила: о, мартини, прикольно, мой любимый бар был бы на Тенерифе. И все, и начали общаться. И до сих пор общаемся. И когда мы встретились, то выпили мартини» (примерно так же началась семья Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса).
Потапова на матче Шевченко в Мадриде-2023
В сентябре-2023 пара объявила о помолвке. Потапова тогда приехала к Шевченко в Германию, где он готовился к турниру ATP в Астане. Они вообще для действующих игроков проводили вместе, по словам Анастасии, немало времени.
«Я думала, мы просто проведем вместе несколько дней. Предложение он сделал в номере отеля, кольцо было под подушкой – ничего помпезного, тихо и интимно. Мне это в нас с Сашей нравится – мы не особо социальные, любим тишину и спокойствие».
Незадолго до свадьбы Анастасия, которая в паре явно отвечала за связи с общественностью, говорила:
«С первого дня нашего общения с Сашей я уже говорила, что мы поженимся. Когда встречаются родственные души, ни о какой стремительности не думаешь. Мы не считаем, что торопимся. Потому что нам здорово вместе. У нас одни цели на жизнь, мы видим жизнь абсолютно одинаково. Семья потрясающая, и все поддерживают друг друга. Редко выстраиваются такие близкие отношения жениха с родителями невесты и наоборот. А у нас все совпало, так как знаем друг друга с девяти лет. Так что кажется, что мы уже долгое время одна большая семья – десятки лет! Поэтому решили сделать все официально. Не думаю, что у нас что-то изменится».
Теннисисты оформили брак 1 декабря в Санкт-Петербурге, где играли на выставочном турнире.
Неформальное празднование прошло чуть позже в Турции.
С родителями
На замечания, что 22 и 23 – это очень рано для брака, Потапова отвечала, что как спортсмены они повзрослели раньше сверстников и вообще свадьба – залог спокойствия:
«Мы есть друг у друга, мы ни за чем не гонимся и просто стараемся помочь друг другу показывать свой максимум. Нам как спортсменам очень помогает то, что мы нашли кого-то, кто понимает, чем ты занимаешься».
Первый сезон в новом статусе у молодоженов сразу задался не очень: набрать форму не удавалось, и к европейскому грунту Шевченко выпал из топ-50, Потапова – из топ-30. Зато Риме они запомнились полуспонтанным фотосетом, вдохновленным «Римскими каникулами».
Традиционный отпуск, в который теннисисты обычно ездят после «Уимблдона», супруги съездили после «Ролан Гаррос» – красиво отдохнули в Черногории.
После этого следы теряются. Конец сезона Анастасия провела преимущественно в компании мамы Юлии.
«Я люблю сниматься, Саша – терпеть не может». Как Потапова и Шевченко исполнили «Римские каникулы»
Фото: instagram.com/anapotapovaa; Gettyimages.ru/Clive Brunskill; Maksim Konstantinov/Global Look Press