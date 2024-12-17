Фоньини о Большой тройке: «Если спросить людей, кто был лучшим, 95% ответят, что Федерер»
Итальянец Фабио Фоньини назвал лучшего из Большой тройки.
«Я никогда не выигрывал у Новака и Роджера. Это три мифологических героя, пусть и разные. Говоря со спортивной точки зрения и как теннисный болельщик, я фанат Федерера. Не умаляю заслуг других двоих, но если спросить людей, кто был лучшим, 95% ответят, что Роджер Федерер. За его игрой было приятно наблюдать. Джокович же тратит твое время и не дает тебе играть.
Что могу сказать насчет Рафы? Он тебя уничтожает физически и психологически. Когда я играл против него, то ничего не мог ему противопоставить – кроме Монте-Карло, где удалось одержать победу. Всегда было так. Неважно, где мы играли, на следующий день я был мертв, полностью опустошен».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: relevo.com
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