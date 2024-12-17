  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Фоньини о Большой тройке: «Если спросить людей, кто был лучшим, 95% ответят, что Федерер»
4

Фоньини о Большой тройке: «Если спросить людей, кто был лучшим, 95% ответят, что Федерер»

Итальянец Фабио Фоньини назвал лучшего из Большой тройки.

«Я никогда не выигрывал у Новака и Роджера. Это три мифологических героя, пусть и разные. Говоря со спортивной точки зрения и как теннисный болельщик, я фанат Федерера. Не умаляю заслуг других двоих, но если спросить людей, кто был лучшим, 95% ответят, что Роджер Федерер. За его игрой было приятно наблюдать. Джокович же тратит твое время и не дает тебе играть.

Что могу сказать насчет Рафы? Он тебя уничтожает физически и психологически. Когда я играл против него, то ничего не мог ему противопоставить – кроме Монте-Карло, где удалось одержать победу. Всегда было так. Неважно, где мы играли, на следующий день я был мертв, полностью опустошен».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: relevo.com
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoНовак Джокович
logoФабио Фоньини
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Фабио Фоньини: «Джокович – сильнейший из Большой тройки, и это подтверждают цифры, но из них троих его меньше всего любят»
523 февраля 2023, 19:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Федерер встретился с Гоффеном в Дубае
2сегодня, 17:45Фото
Халеп сыграет в одной команде с Кириосом на выставочном турнире. Она отбывала дисквалификацию за допинг
3сегодня, 17:33
«Испанцы никогда не умирают». Циципас о том, что Бадоса победила в номинации WTA «Возвращение года»
3сегодня, 15:45
Хачанов потренировался с Синнером в Дубае
6сегодня, 14:23Фото
Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады в Париже
31сегодня, 14:11
Кириос о Надале: «Я его не выносил. Так сильно ненавидел, когда видел его рядом»
7сегодня, 13:32
Кафельников о смерти Тиммы: «Мужики!! Не теряйте бошку из-за баб!!»
21сегодня, 11:59
Шелтон стал амбассадором линейки парфюмов Polo 67
2сегодня, 11:12Фото
Чилич, вероятно, пропустит Australian Open
сегодня, 08:47
Россиянам не запрещали приобретать билеты на Australian Open (ТАСС)
4сегодня, 07:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем