Фабио Фоньини: «Джокович – сильнейший из Большой тройки, и это подтверждают цифры, но из них троих его меньше всего любят»
Фабио Фоньини прокомментировал победу Новака Джоковича на Australian Open.
«Трудно подобрать подходящие слова. В прошлом году он пропустил два «Шлема» и четыре «Мастерса», но все равно отобрался на итоговый. После всего, что произошло в прошлом году в Мельбурне, Ноле вернулся и добился своего. Он, Роджер и Рафа стали абсолютными лидерами тура и написали историю этого спорта.
Ноле – сильнейший из Большой тройки, и это подтверждают цифры, но из них троих его меньше всего любят».
Сначала мне нравилась игра Роджера, а потом игра Новака.
Роджер ушел, и осталось, что мне нравится игра Новака.
Рафа нравился только как 3ий угол противостояния.
Я считаю его хорошим человеком, но игра его мне не так нравится, я его смотрю в основном только против сильных противников.
Роджер доминировал в туре. Массово болели за него.
Как за Сампраса в 90х.
Кому не нравился Родж, болели за Рафу.
Остальные болели за флажки.
А тут приходит какой-то худощавый паренек из Сербии и начинает выносить ваших кумиров.
Кому такое понравится?
Вот и болеют за него оставшиеся, кому не нравились Родж и Рафа-почесака. И молодое поколение.
Даже по спортсу заметно, у него хейтеры в основном вамосы, ну и тоблероны немного.