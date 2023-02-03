Фабио Фоньини: «Джокович – сильнейший из Большой тройки, и это подтверждают цифры, но из них троих его меньше всего любят»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP Фабио Фоньини Теннис

Фабио Фоньини прокомментировал победу Новака Джоковича на Australian Open.

«Трудно подобрать подходящие слова. В прошлом году он пропустил два «Шлема» и четыре «Мастерса», но все равно отобрался на итоговый. После всего, что произошло в прошлом году в Мельбурне, Ноле вернулся и добился своего. Он, Роджер и Рафа стали абсолютными лидерами тура и написали историю этого спорта.

Ноле – сильнейший из Большой тройки, и это подтверждают цифры, но из них троих его меньше всего любят».

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13 комментариев

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Dmitry Aqf
Ответ Nikolay Stavrogin
Для не любви есть объективные причины. Роджер доминировал в туре. Массово болели за него. Как за Сампраса в 90х. Кому не нравился Родж, болели за Рафу. Остальные болели за флажки. А тут приходит какой-то худощавый паренек из Сербии и начинает выносить ваших кумиров. Кому такое понравится? Вот и болеют за него оставшиеся, кому не нравились Родж и Рафа-почесака. И молодое поколение. Даже по спортсу заметно, у него хейтеры в основном вамосы, ну и тоблероны немного.
Это не так. Хотябы для мнея.
Сначала мне нравилась игра Роджера, а потом игра Новака.
Роджер ушел, и осталось, что мне нравится игра Новака.
Рафа нравился только как 3ий угол противостояния.
Я считаю его хорошим человеком, но игра его мне не так нравится, я его смотрю в основном только против сильных противников.
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Alex Morhan
Ответ VaD
Величие - это не только сухая статистика, а еще игра и признание. Поэтому по масштабу личности в целом Джокович никогда не превзойдёт Федерера и Надаля. Ни жесты раздачи любви зрителям, ни конфеты журналистам, ни заигрывания с болбоями, ни постановки с разрывами различных частей тела не заставили людей полюбить серба. Насильно мил не будешь. Не зря финал АО этого года установил антирекорд по числу просмотров за 10 лет и уступил даже женскому финалу.
"Не зря финал АО этого года установил антирекорд по числу просмотров за 10 лет и уступил даже женскому финалу." - это ложь
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Alex Morhan
Ответ Pelerin
Ещё напиши, что не ради денег. Из всей Большой Тройки у него меньше всего денег - тут уж не побравируешь...
А разве у Надаля денег больше, чем у Новака?
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leningrad
Откуда эта информация, что его любят или не любят? В Сербии его боготворят. Он дружелюбен. Не помню, чтобы о ком-то говорил плохо. Помог украинскому теннисисту в начале войны. Отстранился от мерзкой выходки своего папаши. Прекрасно относился к Медведеву, помогал ему, проводил с ним спарринги. Тот же в ответ его кинул, когда его спросили по поводу отстранения Джоковича от US Open. На мой взгляд, человек заслуживает если не любви, то уважения.
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trumpet
С детства у итальянца не было шансов в теннисе из-за великого сербского одногодка. Оно копилось годами и наконец вышибло поддон.
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Lanapiano
Цифры подтверждают, что Джокович сильнейший из Б3, это понятно. А как Фоньини измерил любовь и с чего решил, что Новака любят меньше?
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VaD
Величие - это не только сухая статистика, а еще игра и признание. Поэтому по масштабу личности в целом Джокович никогда не превзойдёт Федерера и Надаля. Ни жесты раздачи любви зрителям, ни конфеты журналистам, ни заигрывания с болбоями, ни постановки с разрывами различных частей тела не заставили людей полюбить серба. Насильно мил не будешь. Не зря финал АО этого года установил антирекорд по числу просмотров за 10 лет и уступил даже женскому финалу.
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Pelerin
Ответ ugmyanswer
Комментарий удален модератором
Ещё напиши, что не ради денег. Из всей Большой Тройки у него меньше всего денег - тут уж не побравируешь...
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volens-docens
Ну, началось опять... Любят - не любят... Правильно тут уже написали, что не ради любви Новак играет. А если уж на то пошло, его в мире любит столько людей, что вопрос о том, больше их или меньше, чем любителей Роджера и Рафы, смешон. Их точно в тысячи раз больше, чем комментаторов на Спортсе. Всё в ажуре у Джоковича, нечего вздыхать. Меня б так не любили, как его...
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zzzeeerrrooo
все логично, он же из восточной Европы
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Nikolay Stavrogin
Для не любви есть объективные причины.
Роджер доминировал в туре. Массово болели за него.
Как за Сампраса в 90х.
Кому не нравился Родж, болели за Рафу.
Остальные болели за флажки.
А тут приходит какой-то худощавый паренек из Сербии и начинает выносить ваших кумиров.
Кому такое понравится?
Вот и болеют за него оставшиеся, кому не нравились Родж и Рафа-почесака. И молодое поколение.
Даже по спортсу заметно, у него хейтеры в основном вамосы, ну и тоблероны немного.
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+2
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Alex Maltsev
Его не любят,те кто любят Федю и Надаля в большинстве случаев!А кто будет любить того,кто унижает их «любимцев»?
+6
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-2
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ugmyanswer
Комментарий удален
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Ipkis431
Все из за бёдра
+1
-5
-4
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