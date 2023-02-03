Фабио Фоньини: «Джокович – сильнейший из Большой тройки, и это подтверждают цифры, но из них троих его меньше всего любят»

прокомментировал победу на .

«Трудно подобрать подходящие слова. В прошлом году он пропустил два «Шлема» и четыре «Мастерса», но все равно отобрался на итоговый. После всего, что произошло в прошлом году в Мельбурне, Ноле вернулся и добился своего. Он, и стали абсолютными лидерами тура и написали историю этого спорта.

Ноле – сильнейший из Большой тройки, и это подтверждают цифры, но из них троих его меньше всего любят».

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