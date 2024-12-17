Федерер встретился с Гоффеном в Дубае

Роджер Федерер пришел на тренировку Давида Гоффена в Дубае.

Федерер и Гоффен 11 раз встречались друг с другом на уровне ATP. Счет личных встреч – 10:1 в пользу швейцарца.

34-летний Гоффен начнет сезон-2025 на турнире в Брисбене.

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