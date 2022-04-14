Гоффен об уходе Большой тройки: «Я не беспокоюсь о будущем. Когда Сампрас и Агасси ушли, ждали катастрофу, но появилось лучшее поколение в истории»

Давид Гоффен ответил, беспокоится ли он за будущее тенниса после ухода Большой тройки.
«Конечно, когда Федерер, Надаль закончат, будет больно. Нам повезло, что мы знаем это поколение. Мне довелось играть против них, и я даже могу сказать, что побеждал каждого хотя бы по разу. Это было невероятно.
Но я не беспокоюсь, потому что будет очень интересно. Появятся новые победители «Больших шлемов», в топе будут новые игроки, когда Рафа и Джоко уйдут, а молодые будут расцветать очень быстро, как Алькарас. Возможно, Синнер тоже добьется успеха.
Будет много нового. Когда Сампрас и Агасси ушли, все говорили, что будет катастрофа, и вы видели, что произошло. Появилось лучшее поколение в истории с Федерером и Надалем. Так что я думаю, что будет очень интересно».