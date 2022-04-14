Гоффен об уходе Большой тройки: «Я не беспокоюсь о будущем. Когда Сампрас и Агасси ушли, ждали катастрофу, но появилось лучшее поколение в истории»

ответил, беспокоится ли он за будущее тенниса после ухода Большой тройки.

«Конечно, когда Федерер, Надаль закончат, будет больно. Нам повезло, что мы знаем это поколение. Мне довелось играть против них, и я даже могу сказать, что побеждал каждого хотя бы по разу. Это было невероятно.

Но я не беспокоюсь, потому что будет очень интересно. Появятся новые победители «Больших шлемов», в топе будут новые игроки, когда Рафа и Джоко уйдут, а молодые будут расцветать очень быстро, как Алькарас. Возможно, Синнер тоже добьется успеха.

Будет много нового. Когда Сампрас и Агасси ушли, все говорили, что будет катастрофа, и вы видели, что произошло. Появилось лучшее поколение в истории с Федерером и Надалем. Так что я думаю, что будет очень интересно».

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