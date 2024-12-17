Шелтон стал амбассадором линейки парфюмов Polo 67

Бен Шелтон начал сотрудничество с американским модным домом Ralph Lauren.

Он стал амбассадором линейки парфюмов Polo 67. Цифра 67 в названии парфюма символизирует год основания компании Ральфом Лореном.

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