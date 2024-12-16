Корнеева об операции на кисти: «Сначала вообще не была к этому готова. Мне 16 лет, какая операция?»

Алина Корнеева рассказала об операции на левой кисти, которую перенесла в апреле.

В сентябре Корнеева вернулась к соревнованиям и на первом же турнире – WTA 250 в Монастире – вышла в парный финал. На следующем турнире – 100-тысячнике ITF в Португалии – она выиграла одиночный титул.

– Как проходит или прошла твоя реабилитация, какие ближайшие планы у тебя?

– Я начала реабилитацию в феврале. Я получила травму в феврале. Очень долго мы обдумывали, что это вообще, что с этим делать. Я сначала делала плазму, две плазмы даже мне кололи...

– Что это такое?

– Это когда мою кровь отсюда, из вены, (показывает на левое предплечье) взяли и сюда (показывает на левую кисть) вкололи.

– Это чтобы воспаление как-то снять?

– Да-да, потому что у меня было очень большое воспаление и опухлость. Воспаление сняли, сделали МРТ и в итоге увидели, что у меня проблемы с сухожилием. Мы поехали в Барселону к Анхелю Которро, это личный врач Надаля уже давно, и он меня как раз таки оперировал. Он сказал сразу же, что нужно делать операцию, мы посоветовались у многих врачей по Европе, и все сказали, что это популярная тема в теннисе и по-любому нужно делать операцию.

– Популярная травма, ты имеешь в виду?

– Да-да. Мне сделали [операцию] в начале апреля. Потом я очень долго ходила в гипсе, сюда в Москву прилетела и потом вернулась в академию опять. И у меня очень медленная реабилитация началась, прямо очень: каждое движение по две недели нужно делать, и в сумме реабилитация три месяца занимает.

– Ты вообще такой радостный ребенок, улыбаешься все время и так буднично рассказываешь про действительно очень сложный период твоей жизни, про травму. Но, наверное, когда тебе сказали, что должна быть операция, эмоции были совершенно другие?

– Да, да.

– Порыдали?

– Да, очень сильно. Потому что я сначала вообще не была к этому готова. Мне 16 лет, какая операция? Можно еще одну плазму вколоть? Вдруг есть другой выход? Все сказали, что 100% [нужна операция]. И я уже понимаю, что все, у меня полгода точно вылетает. Я сразу думаю: так, это я где-то с августа, с сентября [смогу играть]. И вот это был тяжелый момент.

– Так, и что сейчас Алина Корнеева делает на корте?

– Очень мало тренируюсь (смеется) . Я два месяца в академии тренировалась по часу в день. Играть в теннис я могла по часу в день и только справа, и не двигая этой рукой вообще. Подачу нельзя было делать, но могла ОФП заниматься, поэтому ОФП я прямо много делала два месяца.

– Что тебе эти два месяца дали или, наоборот, забрали?

– Наверное, дали жизненный опыт: то, что травм не избежать, это первое. И то, что у меня такой возраст, что травмы будут, они есть и будут. Наверное, мне объяснили все, что главное – не торопиться, потому что я такой человек, очень люблю бить копытом и говорить: давайте уже начнем что-нибудь делать. Меня постоянно останавливают, и родители всегда говорили: не торопись в такое время, такой возраст, лучше до конца восстановиться и потом дольше поиграть, чем у тебя постоянно будет какая-то боль. И это, наверное, самый главный опыт, который я уже поняла, – сказала Корнеева в интервью «Больше!».