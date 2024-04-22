Корнеева перенесла операцию на кисти руки
Чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» 2023 года перенесла операцию на кисти руки.
Корнеевой 16 лет, она №4 среди юниоров и №153 рейтинга WTA.
«Последние турниры я пропустила не просто так. С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. После консультаций с моей командой и врачами было принято решение о проведении операции.
Операция успешно прошла в Барселоне, но теперь меня ждет тяжелый период реабилитации. Точную дату возвращения на корт сказать сложно, но, надеюсь, что смогу выступить на Уимблдоне.
Спасибо всем за поддержку, я ее очень ценю!
Обещаю вернуться на корт еще сильнее🙏🎾», – написала Корнеева.
А для начала необходимо уменьшить фактор подач/эйсов, перейти на одну попытку, как это сделали в волейболе.