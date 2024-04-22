Корнеева перенесла операцию на кисти руки

Чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» 2023 года перенесла операцию на кисти руки.

Корнеевой 16 лет, она №4 среди юниоров и №153 рейтинга WTA.

«Последние турниры я пропустила не просто так. С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. После консультаций с моей командой и врачами было принято решение о проведении операции.

Операция успешно прошла в Барселоне, но теперь меня ждет тяжелый период реабилитации. Точную дату возвращения на корт сказать сложно, но, надеюсь, что смогу выступить на Уимблдоне.

Спасибо всем за поддержку, я ее очень ценю!

Обещаю вернуться на корт еще сильнее🙏🎾», – написала Корнеева.