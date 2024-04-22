Корнеева перенесла операцию на кисти руки

Теги WTA Алина Корнеева Теннис

Чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» 2023 года перенесла операцию на кисти руки.

Корнеевой 16 лет, она №4 среди юниоров и №153 рейтинга WTA.

«Последние турниры я пропустила не просто так. С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. После консультаций с моей командой и врачами было принято решение о проведении операции.

Операция успешно прошла в Барселоне, но теперь меня ждет тяжелый период реабилитации. Точную дату возвращения на корт сказать сложно, но, надеюсь, что смогу выступить на Уимблдоне.

Спасибо всем за поддержку, я ее очень ценю!

Обещаю вернуться на корт еще сильнее🙏🎾», – написала Корнеева.

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10 комментариев
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Алине - скорейшего выздоровления! Спортс, а имя нельзя в новости указать?
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Здоровья чемпионке , напрягает что она очередная в списке с травмой кисти за последний год, явно проблема глобальная , но как то все молчат...
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Череда травм запястья у девчонок напрягает. Теннисные наставники активно хлопают своими ушами!
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Ответ Ivan Stasuk
Здоровья чемпионке , напрягает что она очередная в списке с травмой кисти за последний год, явно проблема глобальная , но как то все молчат...
Если вы не в курсе, многие жалуются на постоянно, разные мячи на разных турнирах. От сюда и пошли эти травмы кисти
+6
0
+6
АТР, WTA, ау-у-у! Уже даже у 16-летних травмы кисти. Перестаньте убивать игроков сменой мячей.
+5
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+5
Здоровья Алине! Торопиться на корт не надо, можно усугубить.. талантливая девочка, в к 18-ти годам будет железно в сотне, если без травм..
+4
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К Уимблдону конечно вряд ли успеет. Сроки восстановления в таких случаях, в самом идеальном варианте 3 месяца. Но обычно 6-8 месяцев.
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Кисти-локти-плечи, вот что творят "мячи чугунные"
А для начала необходимо уменьшить фактор подач/эйсов, перейти на одну попытку, как это сделали в волейболе.
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Ответ sedric
К Уимблдону конечно вряд ли успеет. Сроки восстановления в таких случаях, в самом идеальном варианте 3 месяца. Но обычно 6-8 месяцев.
Это она для поднятия боевого духа, ясно что после физического выздоровления идёт процесс обретения игрового тонуса , обычно через мелкие турниры
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