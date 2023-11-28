Рафаэль Надаль: «Шельбай способен делать то, что не могут другие. Его стиль игры неудобен соперникам»

Теги Рафаэль Надаль ATP Next Gen ATP Finals Абдулла Шельбай Теннис

Рафаэль Надаль высказался о таланте участника молодежного итогового Абдуллы Шельбая. 20-летний иорданец – выпускник академии Надаля.

«Чтобы рассказать об Абдулле, нужно проанализировать его талант. Думаю, он особенный игрок, одаренный с рождения – он способен делать то, что не могут другие. Его стиль игры неудобен соперникам. Я это знаю, потому что несколько раз с ним тренировался. А еще он сам добавил к этому нечто важное – за последние полтора года он сделал большой шаг вперед с точки зрения восприятия тенниса.

Он осознал, что хочет быть профессиональным теннисистом, и начал очень много работать в этом направлении. Я могу только поздравить его с этой целеустремленностью и трудом, который он вкладывает, и пожелать ему продолжать идти по этому пути. У него был очень позитивный сезон, он показывал хорошие результаты и поднялся в рейтинге.

Теперь для него наступает удивительный момент – участие в молодежном итоговом. Хочу пожелать ему удачи. Уверен, для него это будет особенный турнир».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остап Бэндер
Ответ S.Graf
Один Надаль уже примазался к талантливому арапчонку. С тех пор результаты Альяссимки кубарем катятся вниз. Держался бы и этот подальше от Надалей. Ни к чему хорошему это привести не может. Доказано.
вы наверное не смотрели ни единого матча Шельбая, пишите просто потому что есть такая функция. А Надаль первый высказался о нём, у него абсолютно уникальная техника, как у Маннарино... если он вырастет, то танет украшением тенниса
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий