Рафаэль Надаль: «Шельбай способен делать то, что не могут другие. Его стиль игры неудобен соперникам»

Рафаэль Надаль высказался о таланте участника молодежного итогового Абдуллы Шельбая. 20-летний иорданец – выпускник академии Надаля.

«Чтобы рассказать об Абдулле, нужно проанализировать его талант. Думаю, он особенный игрок, одаренный с рождения – он способен делать то, что не могут другие. Его стиль игры неудобен соперникам. Я это знаю, потому что несколько раз с ним тренировался. А еще он сам добавил к этому нечто важное – за последние полтора года он сделал большой шаг вперед с точки зрения восприятия тенниса.

Он осознал, что хочет быть профессиональным теннисистом, и начал очень много работать в этом направлении. Я могу только поздравить его с этой целеустремленностью и трудом, который он вкладывает, и пожелать ему продолжать идти по этому пути. У него был очень позитивный сезон, он показывал хорошие результаты и поднялся в рейтинге.

Теперь для него наступает удивительный момент – участие в молодежном итоговом. Хочу пожелать ему удачи. Уверен, для него это будет особенный турнир».

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