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Надаль официально вышел из антидопинговой программы ITIA

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль завершил карьеру в 38 лет.

5 декабря его имя появилось в списке игроков, завершивших карьеру, на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Надаль – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Он самый титулованный игрок в истории «Ролан Гаррос» и брал трофей 14 раз. Он выиграл в Париже 112 матчей, а проиграл четыре.

Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).

Надаль был первой ракеткой мира 209 недель, в том числе 56 подряд, и пять раз завершал сезон на первой строчке. Ему принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 – он не выпадал из десятки 912 недель.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: International Tennis Integrity Agency
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