Шнайдер о Дзюбе: «Некорректно выделять кого‑то одного в командном виде спорта»
Диана Шнайдер прокомментировала то, что была на тренировке «Акрона» в Новогорске.
– Вы ездили в гости к «Акрону» из Жигулевска. Не удалось увидеться с Дзюбой?
– Пообщаться не удалось, его не было на той тренировке. Мне сказали, что он отдыхал, восстанавливался перед следующим матчем.
– Хотели увидеться с ним?
– Хотела увидеться со всеми членами команды, необязательно с ним. Некорректно выделять кого‑то одного в командном виде спорта. Не скажу, что сильно слежу за футболом, так что было приятно пообщаться со всеми в равной степени, – сказала Шнайдер в интервью «Матч ТВ».
Ледокол «Ленин», Красноярск, тропики, пустыни, Монблан, шопинг в Париже – как отдохнули теннисисты?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Матч ТВ»
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