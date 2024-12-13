Шнайдер о Дзюбе: «Некорректно выделять кого‑то одного в командном виде спорта»

Диана Шнайдер прокомментировала то, что была на тренировке «Акрона» в Новогорске.

– Вы ездили в гости к «Акрону» из Жигулевска. Не удалось увидеться с Дзюбой?

– Пообщаться не удалось, его не было на той тренировке. Мне сказали, что он отдыхал, восстанавливался перед следующим матчем.

– Хотели увидеться с ним?

– Хотела увидеться со всеми членами команды, необязательно с ним. Некорректно выделять кого‑то одного в командном виде спорта. Не скажу, что сильно слежу за футболом, так что было приятно пообщаться со всеми в равной степени, – сказала Шнайдер в интервью «Матч ТВ».

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