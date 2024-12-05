Диана Шнайдер: «Может быть, буду пересматривать календарь в следующем сезоне. Я только набираюсь опыта»

Диана Шнайдер рассказала, на каких турнирах сыграет на старте сезона-2025.

– Буду начинать с Австралии. Сначала играю Брисбен и Аделаиду, потом – Australian Open. А дальше уже буду смотреть, когда закончится австралийская серия.

– В этом сезоне вам покорилось много спортивных достижений.

– Да, тенниса было много в этом году, много турниров. Может быть, буду как-то пересматривать календарь в следующем сезоне, потому что пока только набираюсь опыта, смотрю, как составляют свой календарь другие топ-игроки. Буду смотреть, учиться и делать какие-то пометки, – сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».