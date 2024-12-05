Шнайдер о давлении из-за защиты очков: «Конечно, волей-неволей ты об этом задумываешься, мозг невозможно обмануть»

13-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась настроем на следующий сезон.

В этом сезоне 20-летняя россиянка выиграла четыре титула и дебютировала в топ-15. Ее номинировали на премию WTA «Прогресс года».

– В следующем сезоне вам предстоит защищать много очков. Были какие-то наставления от команды по этому поводу? Советовали не переживать или, наоборот, необходимо будет концентрироваться на определенных турнирах?

– Мне кажется, все об этом говорят: «Да-да, нужно защищать». И в то же время есть близкие мои люди, которые говорят, что не нужно на этом циклиться, календарный год очень большой, турниров очень много. Возможностей всегда предостаточно, чтобы защитить очки и заработать больше других очков. Конечно, волей-неволей ты об этом задумываешься, мозг невозможно обмануть, он понимает, умеет считать, знает, что меня ожидает в следующем году. Понятно, я буду стараться от этого абстрагироваться и больше концентрироваться именно на своих выступлениях, матчах, некоторых отдельных турнирах и стараться не торопить события.

– Вы порадовали нас новостью, что договорились играть с Миррой весь следующий сезон вместе на турнирах «Большого шлема» и «тысячниках». Как вы приняли это решение?

– Мне кажется, мы очень хорошо сыгрались, хотя никогда не играли вместе до Олимпиады. Потом тренировались вместе в Китае. Кончита [Мартинес] спросила, как мы планируем следующий год, будем ли играть в паре в Австралии, например. И мы с Миррой договорились, что хотим. А потом уже Мирре написала: «А ты хочешь только на Австралию договориться или на весь год? «Шлемы» и «тысячники» вместе». И она ответила: «Да, давай весь год». Так и сошлись, – сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

Мирра Андреева против Дианы Шнайдер – кто сильнее и перспективнее?