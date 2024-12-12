Эрика Андреева вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Лиможе.

Во втором круге она обыграла Катинку фон Дайхманн (6:3, 2:6, 6:3) и теперь поборется с Селин Неф.

В 2024-м у Андреевой три четвертьфинала WTA 125 и один WTA 500 – в Монтеррее. Ни на одном из этих турниров она не пробилась в полуфинал.

Анастасия Захарова уступила Эльзе Жакмо (1:6, 2:6).

Анна Блинкова не раньше 22:00 мск встретится с Варварой Лепченко .