Андре Агасси: «У Джоковича скорее закончится запал, а не силы. Нелегко, когда люди, с которыми ты начинал, уже ушли»
Андре Агасси высказался о 21-летней карьере Новака Джоковича.
«Время всегда берет свое. Он уже столько сделал за такую невообразимо долгую карьеру. Мы говорили так и о Федерере. Мне кажется, у Новака скорее закончится запал, а не силы. Может быть нелегко, особенно когда люди, с которыми ты начинал, уже ушли; это играет важную роль.
Когда Пит [Сампрас] ушел на пенсию, это стало для меня ударом и немного отбросило меня назад. В каком-то смысле мне пришлось заново искать мотивацию. Джокович остался без тех, с кем творил историю. Вполне возможно, что эмоционально ему будет все тяжелее и тяжелее, но я бы ни за что не списывал его со счетов. Делать так можно только на свой страх и риск».
Каким был теннис до Федерера, Надаля и Джоковича?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Times of India
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