Каким был теннис до Федерера, Надаля и Джоковича?

После сезона-2024 в мужском теннисе останется только один представитель Большой тройки, в которую входили Роджер Федерер , Рафаэль Надаль и Новак Джокович .

Эти трое – величайшие теннисисты в истории. Они выигрывали «Большие шлемы» и «Мастерсы» один за другим, исказив наше представление об успехе. Их доминирование сменило непредсказуемость конца 1990-х-начала 2000-х, когда легенды Пит Сампрас и Андре Агасси приближались к концу карьер, а молодых и дерзких, претендующих на их позиции, было очень много.

Главные герои мужского тенниса в конце 1990-х-начале 2000-х

Пит Сампрас

Карьера: 1988-2002

Многие назовут игру Сампраса эталоном тенниса: мощная точная подача, выверенная игра с лета, короткие розыгрыши. Коронка Сампраса – эффектные слэм-данки, выглядевшие рок-н-ролльно и оттого немного диссонировавшие с его серьезностью. Спустя 20 лет зрелищную комбинацию «подача – выход к сетке – смэш в прыжке» периодически выдает Гаэль Монфис.

Первый «Шлем» Сампрас выиграл на US Open в 19 лет, последний – там же в 31. Он в списке великих, кому не поддался «Ролан Гаррос» . В 1996-м он дошел до полуфинала, который так и остался для него лучшим результатом на турнире.

Андре Агасси

Карьера: 1986-2006

Один из лучших принимающих тура, икона стиля и первый за 30 лет обладатель карьерного Большого шлема, Агасси взял первый «Шлем» в 22 года на «Уимблдоне»-1992. По пути к титулу он выбил трехкратных чемпионов турнира Бориса Беккера и Джона Макинроя.

В 1997-м у Агасси произошел серьезный игровой спад, из-за которого он выпал из топ-100, и в том же году он провалил тест на метамфетамин . Андре убедил ATP, что употребил запрещенное вещество случайно, не получил дисквалификацию и в следующем сезоне воспользовался шансом и по-настоящему возродился.

Спустя год после вылета из первой сотни он уже стоял в топ-10 и обыгрывал Сампраса. Пять из восьми «Шлемов» Агасси взял после этого кризиса.

Густаво Куэртен

Карьера: 1995-2008

Куэртен трижды выходил в финал «Ролан Гаррос» и трижды победил. Дебютный титул на «Шлемах» он выиграл, когда был 66-й ракеткой мира, а последний, когда был №1. Его путь в Париже – история о важности поддержки близких и веры в себя .

Евгений Кафельников назвал пикового Куэртена «Пикассо на корте». Сам Кафельников, с которым Куэртен играл на всех победных «Ролан Гаррос», стал для бразильца «худшим ночным кошмаром».

Ллейтон Хьюитт

Карьера: 1998-2016

Обладатель узнаваемого «камона» и победного жеста-птички Ллейтон Хьюитт прогремел в 1999-м на Кубке Дэвиса, когда в 18 лет убрал в полуфинале вторую ракетку мира Кафельникова. В итоге австралийцы выиграли турнир, а в 2003-м повторили успех.

В 2000-м 19-летний Хьюитт стал самым молодым чемпионом парного «Шлема» в Открытой эре, выиграв US Open вместе с Максимом Мирным. Через год он взял в Нью-Йорке титул в одиночке, еще через год – «Уимблдон».

Хьюитт – один из главных «долгожителей» своего поколения: он закончил за месяц до 35-летия, но почти всю вторую половину карьеры провел за пределами топ-20.

Патрик Рафтер

Карьера: 1991-2001

Рафтер стал первым австралийцем в Открытой эре, защитившим титул на US Open (в 1998-м). Он четырежды получал приз имени Стефана Эдберга за честную игру. Чаще (на тот момент) этим призом награждали только самого Эдберга.

В 1999-м благодаря качественным грунтовому и травяному сезонам (по ходу последнего Рафтер завершил карьеру Бориса Беккера) австралиец возглавил рейтинг, но продержался на первой строчке всего неделю. Он не провел в статусе №1 ни одного матча.

В 2000-м и 2001-м он выходил в финал «Уимблдона», но оба проиграл: сначала Сампрасу, у которого на кону стоял рекордный 13 «Шлем», а потом обладателю wild card Горану Иванишевичу . «Задрало уже вот так творить историю», – сказал после второго финала Рафтер, заранее объявивший, что проводит последний сезон.

Евгений Кафельников

Карьера: 1992-2003

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников на «Ролан Гаррос»-1996 последним в мужском туре сделал чемпионский дубль на «Шлеме» (взял титулы в одиночке и паре). Несколько лет подряд с учетом пары Кафельников играл больше 150 матчей за сезон. Мужской теннис с тех пор слишком изменился, и сейчас невозможно представить топов, претендующих на одиночные «Шлемы», которые тратят силы еще и в паре, лишая себя драгоценного времени на восстановление.

Мощный скоростной теннис на задней линии в сочетании с умением играть у сетки привели Кафельникова к двум одиночным и четырем парным ТБШ, золоту Сиднея-2000 и первой строчке рейтинга, которую он занимал шесть недель.

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Хуан Карлос Ферреро

Карьера: 1998-2012

Ферреро стал национальным героем в 2000-м: в свой дебютный год на Кубке Дэвиса он выиграл все пять матчей, в том числе против №3 Кафельникова и №7 Хьюитта, и принес сборной первый титул в истории.

В 2002-м будущий тренер Карлоса Алькараса чуть не победил на «Ролан Гаррос» с растяжением связок , проиграв финал Альберту Косте, зато в следующем сезоне провел турнир без потрясений и добился цели.

В 2004-м Ферреро выступал за сборную уже в статусе опытного топа и вместе с Мойей, Надалем, Робредо и Лопесом взял еще один командный трофей.

Марат Сафин

Карьера: 1997-2009

Марат Сафин сгенерировал тонны хайлайтов и мемов, уничтожил больше тысячи ракеток и, конечно, запомнился мощными атаками и почти одинаково эффективными форхендом и бэкхендом. В памяти болельщиков навсегда отпечаталось, как Сафин вынес Сампраса в финале US Open-2000 и вымучил у Федерера полуфинал Australian Open-2005, взяв реванш за финал-2004 и открыв себе путь ко второму «Шлему», ставшему его последним личным титулом.

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Карьера Сафина складывалась нестабильно и подтверждала, что рейтинг часто не отражает форму игрока. Он мог все: быть первым в мире и проиграть в Кубке Дэвиса №75 Каролю Кучере или, наоборот, вернувшись после травмы, быть 104-м и выбить с US Open №4 Давида Налбандяна.

Карлос Мойя

Карьера: 1995-2010

Чемпион «Ролан Гаррос»-1998 Карлос Мойя – первый из череды испанцев на вершине рейтинга. Он пробыл №1 две недели в 1999-м. Его, как впоследствии и Кафельникова, и Рафтера, сместил завсегдатай первой строчки Сампрас.

В конце 1999-го-начале 2000-го произошел спад: Мойе не удавалось защитить очки за прошлые успехи, и в итоге он оказался вне топ-50. В 2002-м вернулся прежний Карлос: в середине сезона он провел 12-матчевую победную серию на грунте, а в финале Цинциннати переиграл №1 Хьюитта. После этого Мойя еще почти три года стабильно стоял в топ-10.

Завершив карьеру, неудачно поработав в сборной и недолго потренировав Милоша Раонича, Мойя пришел в команду Надаля и помог ему, например, перестроить подачу. Вместе они выиграли восемь «Шлемов».

Энди Роддик

Карьера: 2000-2012

Энди Роддик одним из первых попал под каток Большой тройки. После победного US Open-2003 он еще четыре раза добирался до финала «Шлемов» и все проиграл Федереру.

Бесценным оружием Роддика была мощнейшая подача. В 2004-м он подал со скоростью 249 км/ч. Рекорд простоял семь лет, пока его не перебил Иво Карлович, выбивший 251 км/ч.

В 2007-м Роддик вместе с Джеймсом Блэйком и братьями Брайанами принес США победу в Кубке Дэвиса, запомнившись последним супергероем американского тенниса.

Сампрас и Агасси побили рекорды, установленные в 1960-е

В 1990-е еще процветал одноручный бэкхенд: за него отвечали Сампрас, Рафтер, Куэртен, Тим Хенмэн, Алекс Корретха, Томми Хаас.

Еще этот период – последний отголосок бескомпромиссного контраста медленного грунта и быстрой травы. Со временем, когда траву и хард стали замедлять, а новые технологии производства ракеток помогли прокачивать не только подачу, но и прием, серв-энд-воллей превратился в ретро, и в топ вышли универсалы, как Сафин или Федерер.

Но под конец 1990-х еще прослеживалось противостояние между атакующими игроками и бейслайнерами. Пушечная подача Сампраса против нейтрализующего приема Агасси, мощь против контроля, выходы к сетке против обводящих и контратак.

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Очное соперничество Сампраса и Агасси началось в 1989-м и растянулось на 13 лет, закончившись со счетом 20:14 в пользу первого. 16 из 34 матчей они сыграли в финалах разного уровня.

Карьеры Сампраса и Агасси складывались в разном темпе, но главные рекорды оба установили на стыке веков.

В безумном финале «Ролан Гаррос»-1999 Агасси ушел с 0:2 по сетам против Андрея Медведева и первым после Рода Лэйвера выиграл за карьеру все «Шлемы». Это был четвертый титул в карьере, но первый посткризисный.

Агасси – чемпион Олимпиады-1996 в Атланте, и это означало новое достижение в истории мужского тенниса – карьерный Золотой шлем. До Агасси этого добивались только женщины: Штеффи Граф и парницы Джиджи Фернандес и Пэм Шрайвер.

В 2000-м историю переписал Сампрас: он выиграл седьмой «Уимблдон» и вместе с тем 13-й «Большой шлем», побив рекорд Роя Эмерсона, простоявший с 1967-го.

Но с тех на ТБШ у американца не складывались. В финале US Open он в трех сетах проиграл Сафину, а на следующих трех «Шлемах» остановился гораздо раньше: четвертый круг Australian Open, второй круг «Ролан Гаррос» и триллер в 1/8 «Уимблдона», где 19-летний Роджер Федерер сенсационно прервал 31-матчевую победную серию Сампраса на турнире. На US Open-2001 у Сампраса снова финал и снова поражение от игрока из нового поколения – Хьюитта.

В 2002-м Сампрас проиграл на Australian Open Сафину, на «Ролан Гаррос» будущему главе ATP Андреа Гауденци, а на «Уимблдоне» 145-й ракетке мира Жоржу Бастлю.

К US Open-2002 он подошел 17-м в рейтинге и без титулов на последних 33 турнирах. Сампрас третий год подряд дошел до финала и победил Агасси в их последней личной встрече, забив 33 эйса и 84 виннерса. Установив казавшийся вечным (простоявший всего девять лет) рекорд – 14 титулов на ТБШ, – Сампрас завершил карьеру.

В 2003-м восьмой и последний ТБШ на Australian Open выиграл Агасси. Начиная с «Ролан Гаррос»-2003, крупнейшие титулы перешли в руки «поколения Федерера». В Париже победил Ферреро, на «Уимблдоне» сам Роджер, на US Open – Роддик.

Вместе с эпохой Сампраса и Агасси закончилось теннисное доминирование американцев. После Роддика США надолго остались без стабильных топ-игроков.

ATP обновила систему начисления очков, но за 8 лет все равно сменилось 12 первых ракеток мира

В 1990-м, когда сформировался ATP-тур, рейтинг стал учитывать 14 лучших выступлений игрока на любых турнирах за предыдущие 52 недели. В рейтинг мог не попасть даже «Шлем», если результат на нем был неудачным. Многие сочли это несправедливым: казалось, что теперь важнее количество, а не качество сыгранных турниров. «Нельзя допустить, чтобы 15 паршивых результатов ни на что не влияли, потому что было 14 получше», – сказал в 1992-м Иван Лендл.

Такая система позволяла специалистам по определенных покрытиям зарабатывать большую часть очков на любимых кортах. В 1995-м Томас Мустер провел 40-матчевую победную серию на грунте, а в феврале 1996-го возглавил рейтинг (с перерывом пробыл №1 шесть недель).

«Томас – лучший игрок на грунте, – считал сместивший австрийца с вершины Сампрас. – А вот с тем, что он лучший игрок в мире, я согласиться не могу». Мустер парировал: «Такова система. Я же не покупаю очки в супермаркете».

После Мустера 102 недели подряд лидировал Сампрас, пока в марте 1998-го его не обошел Марсело Риос. Чилиец – единственный южноамериканец на вершине рейтинга ATP. Он же единственный №1, который так и не выиграл ни одного «Большого шлема». При этом Риос – чемпион пяти «Мастерсов», больше с 1996 по 2003-й забрал только Агасси – девять.

После Риоса с 1998-го по 1999-й первыми успели побывать Мойя, Кафельников, Рафтер и, разумеется, Агасси и Сампрас. Сампрас в 1998-м завершил шестой год подряд в статусе №1 и побил рекорд Джимми Коннорса (1974-1978). Частую смену первых ракеток мира в конце 1990-х считают одним из следствий несовершенного рейтинга.

В 2000-м систему реформировали: рейтинг стал учитывать 13 обязательных турниров – «Шлемы» и «Мастерсы», – а также пять лучших выступлений на остальных.

До 1998-го за победу на «Шлеме» давали 750 очков, на «Мастерсе» – 370, на турнирах более низкого уровня – 360 и 250. За поражение в первом круге, независимо от категории, давали всего одно очко. За победу над соперниками из топ-200 начислялись бонусные очки (чем выше рейтинг соперника, тем больше); если матч проходил на «Шлеме» или «Мастерсе», бонус удваивался.

В 2000-м распределение на четырех уровнях турниров обновили: чемпионы получали 1000, 500, 300 и 250 соответственно. За поражение в первом круге теперь давали пять очков, бонусы за рейтинг соперника отменили. В таком виде система просуществовала до 2009-го.

Несмотря на все реформы, в начале 2000-х постоянства на первой строчке все равно не было. С 2000-го по 2003-й первыми были Агасси, Сампрас, Сафин, Куэртен, Хьюитт, Ферреро и Роддик. «Решительный настрой новичков» пиарщики ATP отразили в провокационной рекламной кампании New Balls Please .

Сафин в ноябре 2000-го выиграл в Париже второй «Мастерс» и в 20 лет 9 месяцев стал самой молодой первой ракеткой мира в истории (превзошел Джона Макинроя).

Рекорд Сафина простоял всего два сезона. Перед итоговым турниром-2002 на первую строчку претендовали Куэртен, Хьюитт и Агасси. Титул и №1 забрал австралиец, в 20 лет 8 месяцев ставший самым молодым №1 в истории ATP, в том числе по итогам года. (В 2022-м оба достижения превзошел 19-летний Карлос Алькарас.)

28 апреля 2003-го, за день до 33-летия, на первую строчку рейтинга вернулся Агасси и стал самым возрастным №1 в истории (сейчас рекорд принадлежит 37-летнему Новаку Джоковичу).

Но для конца 1990-х-начала 2000-х топы старше 30 – скорее редкость. В 1997-м 30 исполнилось Мустеру, в 1998-м – Петру Корде (оба в 1998-м навсегда выпали из топ-10), в 2000-м – Агасси, в 2001-м – Сампрасу. Ненадолго в десятку заходил, например, 30-летний Седрик Пиолин. При этом средний возраст топ-10 в ту эпоху – 24-25 лет. Средний возраст нынешней топ-10 – 27 лет.

На «Больших шлемах» стало 32 сеяных. К этому привел бойкот «Уимблдона»

С 1970-х до 2001-го на всех мужских «Больших шлемах» было по 16 сеяных. При этом «Уимблдон» сеял игроков не по рейтингу, а по успехам на травяных кортах: якобы из-за специфичности травы нужно было дополнительно балансировать сетку – это делал отдельный комитет. Например, в 1999-м №15 ATP Иванишевича посеяли 10-м, а №8 Куэртена – 11-м.

Летом 2000-го разгорелся скандал: грунтовики Ферреро, Корретха и Альберт Коста, стоявшие в топ-16, но не попавшие в посев, решили пропустить «Уимблдон» в знак протеста. Как раз в том сезоне ATP реформировала рейтинг и ввела обязательные турниры.

«Раньше мы могли сказать: «Нет, мне не нравится ездить на «Уимблдон», потому что они не уважают мой рейтинг, у них свои правила». Но сейчас мы обязаны здесь играть – а рейтинг все равно не уважают. Если у нас единый рейтинг, нужно относиться к нему с уважением», – объяснял Корретха.

Сампрас коллег не понял и даже высказался с долей сарказма: «Независимо от посева обязательно найдутся недовольные. Но трава – уникальное покрытие, и нужно рассматривать частные случаи. Алекс и Альберт могли бы просто сыграть пару матчей и доказать, что они должны попасть в посев. Но они поехали домой, что, конечно, расстраивает. Но турнир, скорее всего, все равно состоится».

ATP посовещалась со Всеанглийским клубом и пришла к выводу, что в том году поменять правила не успеют.

Когда в поддержку бойкота высказался Куэртен, «Уимблдон», чтобы предотвратить массовую забастовку и не конфликтовать с ATP, перешел на формат с 32 сеяными, и его примеру последовали остальные «Шлемы». Иронично, что «Уимблдон»-2001 выиграл не кто-то из удвоенного посева, а 125-я ракетка мира Иванишевич.

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Особый метод посева «Уимблдон» сохранил, но сделал его прозрачнее и с 2002-го ввел конкретную формулу (только в мужской сетке). К рейтинговым очкам игрока на последний понедельник перед стартом «Уимблдона» добавляли все его очки за травяные турниры последних 12 месяцев и 75% очков за травяные турниры годом раньше.

В 2020-м Всеанглийский клуб решил, что формула «изжила себя», и теперь, как и все турниры, сеет участников по рейтингу.

Раньше топы бойкотировали «Уимблдон» – из-за особого метода посева. Система не нравилась Надалю, и в 2020 году ее отменили

Из тура пропали турниры на ковре: они провоцировали травмы и больше не привлекали зрителей – и их не хотел играть Надаль

В 1990-е начался закат турниров на ковре. ITF так описывала эти корты: «Текстильное покрытие из тканого или нетканого нейлона, или полимерного, или резинового материала». Это, как и трава, быстрое покрытие с низким отскоком.

В 1991-м было 19 турниров на ковре, в том числе «Мастерсы» в Стокгольме и Париже, Кубок Кремля и итоговый. Постепенно количество стало сокращаться: в 1996-м проводилось 18 таких турниров, в 1997-м – 15, в 1998-м – 12, в 1999-м – восемь. В дальнейшем ежегодно было в среднем четыре-пять турниров на ковре, пока в 2008-м он не остался один – в Лионе. С 2009-го ковер официально ушел из календаря ATP.

Нишу турниров на ковре в ATP-туре занял крытый хард. В начале 1990-х на крытом харде было пять-шесть турниров в год, в начале 2000-х – уже около 10. В 2008-м их стало 15.

Директор ATP по коммуникациям Крис Дент заявил, что изменения были согласованы с топ-50. Поговаривали, что ковер окончательно убрали по просьбе Федерера и Надаля. «А если однажды Надаль попросит, чтобы все турниры проводились на грунте, что тогда?» – смеялся Жо-Вильфред Тсонга.

Главной причиной отказа от ковра Дент назвал травмоопасность. Поступали жалобы от игроков, плюс исследования показали, что на этом покрытии травмировать связки колена намного легче, чем на любом другом. А еще появлялись сообщения, что синтетическое покрытие из переработанных материалов токсично.

Добило турниры на ковре то, что они перестали привлекать зрителей. Игроки становились мощнее, подачи – быстрее, в итоге геймы сводились к скучным разменам в один-два удара.

В WTA-туре ковер держался до 2018-го благодаря турниру в Квебеке. При этом турниры ITF на ковре существуют до сих пор: в 2024-м в календаре 13 мужских и шесть женских.

В ноябре 2007-го 26-летний Федерер и 36-летний Сампрас провели серию выставочных матчей в Азии: в первых двух победил швейцарец, а в Макао, на ковре, – американец. После поражения Федерер сказал, что Сампрас мог бы обыграть на быстром покрытии соперников из актуальной топ-5. А Сампрас предположил, что 12-кратный чемпион «Больших шлемов» Федерер побьет его рекорд «если не в следующем году, то очень скоро». Роджер превзошел кумира на «Уимблдоне»-2009.

Агасси и Сампрас – это Федерер и Надаль 90-х

Когда теннисисты были сильнее: в 90-е или сейчас? Поговорили с Евгением Кафельниковым

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Simon Bruty, Bob Martin, Alex Livesey, Matt Turner, Clive Brunskill, Gary M. Prior, Pascal Le Segretain, Feng Li, A. Messerschmidt, Bongarts, Henri Szwarc, Brian Bahr, Ian Walton