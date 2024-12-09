Александр Зверев: «Помимо отца, мне по-настоящему помог только один тренер – Феррер. Работа со всеми остальными была не слишком успешной»
Александр Зверев считает самым эффективным сотрудничество с Давидом Феррером.
Сейчас Зверева тренирует отец. Вторую ракетку мира спросили, готов ли он взять в команду еще одного специалиста.
«Да, но нужен подходящий человек. Я не хочу приглашать кого-то только потому, что я или другие считают, что так надо. Я так уже делал, пробовал работать со многими. Но оказалось, что, помимо отца, мне по-настоящему помог только один человек.
Мне очень помог Давид Феррер. Работа со всеми остальными была не слишком успешной».
Испанец присоединился к команде Зверева летом 2020-го. Сотрудничество продлилось до конца сезона.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis MAGAZIN
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