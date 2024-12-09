Берреттини стал амбассадором Суверенного фонда Саудовской Аравии
Маттео Берреттини стал теннисным амбассадором Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).
Одной из своих главных задач в новой роли Берреттини назвал развитие детского спорта.
Ранее Рафаэль Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.
В 2024-м PIF заключил партнерские соглашения с ATP и WTA, а также с турнирами в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде и Пекине.
PIF – титульный спонсор рейтингов обоих туров. В Саудовской Аравии проходят итоговый турнир WTA и молодежный итоговый турнир ATP.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @PIF_en
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